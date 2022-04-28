Виставимо Росії рахунок за кожний зруйнований квадратний метр доріг, - "Укравтодор"

"Наше завдання - налагодити переведення зібраних даних про зруйновані мости і дороги у грошовий еквівалент. Україна вимагатиме компенсації від Росії, ми виставимо їм рахунок за кожний зруйнований квадратний метр", - заявив Івко.

За його даними, загальна протяжність доріг, котрі постраждали через війну, становить близько 23 тисяч кілометрів. Знищено 300 штучних споруд.

"Державне агентство автомобільних доріг України перейшло на “військові рейки” і зараз працює на двох напрямках: відновлення транспортного сполучення на звільнених територіях та підготовка відбудови дорожньої інфраструктури", - повідомив Івко.

Так, після того, як на початку квітня українські війська вибили російські за межі державного кордону, Укравтодор почав координувати очищення державних доріг. На сьогодні більш ніж 600 км доріг та вулиць різних форм власності Київщини, Чернігівщини та Сумщини прибрані. Вдалося відновити проїзд 20 штучними спорудами.

Для того, щоб проїзд основними магістралями у звільнених областях був безпечним, дорожні бригади на Київщині, Чернігівщині, Харківщині та Чернігівщині почали проводити ямковий ремонт. Першочергово забезпечується проїзд між обласними центрами, на евакуаційних маршрутах.

"Як ми пересвідчилися, свіже покриття на державних дорогах подекуди витримало обстріли. Місцями достатньо буде замінити верхній шар. Однак масштабне будівництво неминуче на підірваних мостах та старих дорогах. Тому ще один вектор роботи команди Укравтодору - напрацювання рішень, котрі дозволять після перемоги ремонтувати інфраструктуру швидко та якісно", - сказав Івко.

Зокрема, "Укравтодор" працює над спрощенням і скороченням термінів на проєктування доріг та штучних споруд. А разом із командою "Прозоро" розробляє законодавчий пакет, який пришвидшить тендерні процедури зі збереженням відкритості та доступності для вітчизняних і іноземних компаній.

Раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що збитки, завдані інфраструктурі внаслідок війни, становлять майже 90 мільярдів доларів.