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Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного суду

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Київ, Четвер 02 вересня 2021 15:47
Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного суду Фото: з Верховного суду звільняються судді (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного суду. Раніше вони подали заяви про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРП.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні були розглянуті матеріали про звільнення суддів у зв'язку з подачею заяв про відставку. Вища рада правосуддя вирішила звільнити:

  • Василя Огурецького - з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду;
  • Світлану Вус - з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду.

Також повідомляється, що були звільнені суддя Луганського апеляційного суду Володимир Гаврилюк, суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Валерія Босюк і суддя Малиновського районного суду Одеси Віктор Корой.

Загалом з початку 2021 року на підставі заяв про відставку звільнено 110 суддів.

Нагадаємо, у серпні також подав у відставку суддя Верховного суду Микола Гусак.

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