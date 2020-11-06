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Високі тарифи на вантажні перевезення знижують конкурентоспроможність України в ЄС, - експерт

Автор: РБК-Україна

Зменшення вартості перевезень вантажів залізницею буде стимулювати економіку України.

Про це заявив керівник групи IiPCM "Управління державними інвестиціями в транспортній галузі" Еббі Адхами.

За його словами, для України важливо зберегти статус транзитної держави, і знижувати вартість перевезення вантажів залізницею, що дозволить виробникам успішно конкурувати на європейських ринках.

"Кожен долар, доданий у вартість транспортування продукту, робить цей продукт менш конкурентоспроможним. Тому в той час, коли європейські кордони відкриті, критично важливо, щоб вартість транспорту була мінімальною", - пояснив Адхами.

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Крім того, на його думку, зменшення тарифів на перевезення вантажів залізницею може стати стимулом для розвитку економіки країни.

"У довгостроковій перспективі потенціал України, як транзитної країни, величезний. Якщо збільшуються обсяги і конкуренція, то однією з основних цілей для стимулювання економіки, має бути скорочення вартості вантажоперевезень", - вважає Адхами.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції Сергій Кудрявцев зазначив, що тарифи "Укрзалізниці" на вантажоперевезення дуже високі, і їх зниження дозволить вітчизняним експортерам конкурувати на світовому ринку.

Своєю чергою генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт повідомив, що зниження тарифів на вантажні перевезення залізницею підтримає підприємства гірничо-металургійного комплексу в умовах кризи.

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