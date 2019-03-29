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Висока явка зменшує можливість зловживань на виборах, - політолог

Новини » Вибори 2019    29.03.2019 - 16:06
Висока явка зменшує можливість зловживань на виборах, - політолог
Фото: Володимир Фесенко (facebook.com davydiuk)

Від явки на виборах залежить легітимність майбутньої влади, упевнений експерт

Чим більше українців прийдуть на виборчі дільниці 31 березня і віддадуть свій голос за того чи іншого кандидата в президенти, тим менша ймовірність зловживань з боку учасників виборчого процесу. Таку думку висловив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Чим більше людей проголосує, тим менше буде зловживань. Голосами тих, хто не приходить, можуть скористатися, використовувати технологію так званих мертвих душ. Тобто можуть проголосувати за тих, хто не прийшов, на користь тих, хто контролює владу", – заявив Володимир Фесенко.

За словами експерта, від явки на виборах залежить легітимність майбутньої влади.

"Чим вищою буде явка на виборах, тим більше будуть поважати нашу демократію і суспільство. Від легітимності виборів буде залежати легітимність нової влади. Якщо будуть сумніви в методах перемоги, зокрема щодо підкупу, тоді будуть великі сумніви в легітимності глави держави", – сказав він.

У той же час Володимир Фесенко підкреслив, що вибори – це можливість вплинути на владу демократичним способом.

"Якщо щось не подобається у владі – це ваш шанс раз в 5 років прийти, проголосувати і висловити своє невдоволення. Це може вплинути на зміну влади, і це демократія дає таку можливість. Всі бажаючі вплинути на владу і проявити громадянські почуття повинні прийти і проголосувати. Це дуже суттєво вплине на політичну ситуацію в країні", – підкреслив експерт.

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