Вислані дипломати РФ при НАТО були неоголошеними співробітниками розвідки, - Столтенберг

Прийняття рішення про висилку восьми російських дипломатів і скорочення місії Росії при НАТО засноване на розвідданих. Вони вказують, що ці особи є неоголошеними співробітниками розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга .

"Ми відкликали акредитації у восьми співробітників російської місії при НАТО, які були неоголошеними співробітниками російської розвідки",- сказав Столтенберг в ході пресконференції за підсумками засідання Ради НАТО.

Він уточнив, що рішення про висилку російських дипломатів прийнято на підставі розвідувальних даних і не пов'язане ні з якимись конкретними подіями.

"Але ми в цілому бачимо останнім часом зростання шкідливої активності з боку Росії", - додав генсек Альянсу.