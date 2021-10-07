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Вислані дипломати РФ при НАТО були неоголошеними співробітниками розвідки, - Столтенберг

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прийняття рішення про висилку восьми російських дипломатів і скорочення місії Росії при НАТО засноване на розвідданих. Вони вказують, що ці особи є неоголошеними співробітниками розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Ми відкликали акредитації у восьми співробітників російської місії при НАТО, які були неоголошеними співробітниками російської розвідки",- сказав Столтенберг в ході пресконференції за підсумками засідання Ради НАТО.

Він уточнив, що рішення про висилку російських дипломатів прийнято на підставі розвідувальних даних і не пов'язане ні з якимись конкретними подіями.

"Але ми в цілому бачимо останнім часом зростання шкідливої активності з боку Росії", - додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, 6 жовтня НАТО прийняла рішення вислати вісім співробітників місії РФ за ворожу діяльність.

Відзначити, рішення НАТО російський МЗС розцінив негативно, звинувативши керівництво Альянсу у брехні.

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НАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенберг