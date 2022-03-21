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Висловлювання Байдена про Путіна ставлять відносини Росії та США "на межу розриву",- МЗС РФ

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Понеділок 21 березня 2022 17:22
Висловлювання Байдена про Путіна ставлять відносини Росії та США "на межу розриву",- МЗС РФ Фото: президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Сергій Пишкін

У Росії обурені словами президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена про голову Кремля Володимира Путіна. Заявили, що відносини між країнами "на межі розриву".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Міністерство закордонних справ Кремля викликало посла США в Росії Джона Саллівана та вручило ноту протесту.

"Попередили, що ворожі дії, що вживаються проти Росії, отримають рішучу і тверду відсіч",- заявило МЗС.

Саллівану поставили питання безперебійного функціонування російських дипломатичних представництв у США.

Ще раніше у Росії заявили, що слова Байдена про Путіна - "непробачні" та "негідні державного діяча настільки високого рангу".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як Байдена назвав Путіна "кривавим диктатором і справжнісіньким головорізом".

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