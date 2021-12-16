Вирощування саджанців плодових кущів

Плодові кущі не схильні до моди, як квітучі, вони є джерелом корисних вітамінів і у їх соковитих, смачних ягід маса шанувальників. Плодово-ягідні кущі — незамінна культура садівників. До того ж, їх декоративний вигляд часом, анітрохи не поступається квітучим кущам. Традиційно, коли йдеться про ягідні кущі, у думках з'являються ягоди агрусу, малини, смородини чорної та червоної, ожини, а також лохини, жимолості і звичайно ж обліпихи. Плануючи посадку цих рослин важливо пам'ятати, що купити саджанці плодових кущів необхідно у перевіреному місці, наприклад, тут — https://florium.ua/ru/fruit-shrubes/.

Ягідні кущі вирощують без спеціальних знань, вам знадобиться лише базова спритність і небагато інформації. Всі плодові кущі діляться на ранньостиглі та пізньостиглі. Висаджуючи і ті, і ті, ви забезпечуєте собі практично цілорічний врожай. Адже, як відомо, всі ягоди з легкістю заморожують, консервують у вигляді варення, компотів, джемів, створюючи таким чином корисні та смачні заготовки на зиму.

Ягідні та плодові кущі, особливості вирощування

Саджаючи ягідні кущі, важливо розуміти, що місце для кожного виду має бути своє. Як правило, вони не ростуть на одному місці довше 10 – 15 років. Чорна смородина та жимолість іноді добре переносять тінь, при правильному догляді, але загалом усі плодові кущі люблять сонячні місця. Іноді це може бути навіть невеликий схил, де ряди розташовуються з півдня на північ на одну чи дві лінії.

Загалом посадку можна коригувати на власний смак для вищої декоративності. Це можуть бути і групові насадження, і вздовж бордюрів висаджені саджанці або перед будинком кілька кущів. Дуже часто малину або аґрус висаджують там, де хочеться прикрити непривабливі місця фасаду чи огорожі. У процесі вирощування більшої декоративності кущам надає обрізка. Але саме по собі забарвлення, наприклад листя лохини, здатне прикрасити будь-який ландшафт. Вибираючи відповідний плодовий кущ, зверніться до професіоналів своєї справи, наприклад, в інтернет-магазин Флоріум, де вас проконсультують та допоможуть вибрати якісний посадковий матеріал.

Чорниця, кизил, брусниця і жимолість люблять кислі ґрунти, тому перед посадкою потрібно підготувати відповідний торф'яний ґрунт. Перед посадкою будь-яких кущів потрібно підготувати ділянку, прибравши з неї всі бур'яни. Заздалегідь внесіть добрива, особливо органічні, які мають перепріти за півроку. Розпушування ґрунту покращує його структуру, підвищує повітропроникність, це все дозволяє чагарникам краще прижитися і швидше рости.

Як посадити плодові кущі

Правильна посадка залежатиме від виду куща. Розміри посадкової ями залежатимуть від розміру та кореневої системи. На які моменти потрібно звернути увагу перед посадкою саджанців плодових кущів:

на правильний, відповідний склад ґрунту;

підготовка саджанців до посадки;

поживність ґрунту та його удобрення перед посадкою або під час посадки саджанця;

правильно підібрану ділянку;

глибина та ширина посадкової ями;

післяпосадковий догляд.

Дотримуючись всіх цих умов, у тому числі правильний полив та своєчасне реагування на зміни частин кущів, ви отримаєте повноцінний урожай та здорову рослину.