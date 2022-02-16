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Для випускників шкіл можуть скасувати держатестацію: про що йдеться

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Київ, Середа 16 лютого 2022 12:59
Для випускників шкіл можуть скасувати держатестацію: про що йдеться Фото: для випускників шкіл можуть скасувати держатестацію (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні планують звільнити випускників шкіл від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації. Мова йде про випускників 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зареєстрований у Раді законопроект №7037-1.

Що це означає

Проєктом пропонується звільнити від проходження державної
підсумкової атестації випускників шкіл, які:

  • які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році і не реєструвалися для участі в ЗНО;
  • зареєструвалися для участі в ЗНО лише з метою проходження державної підсумкової атестації, про що зазначили під час реєстрації;
  • спочатку зареєструвалися для участі в ЗНО, але відмовилися від участі в ньому не пізніше ніж за 5 тижнів до початку проведення основної сесії;
  • зареєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, але не взяли в ньому участі.

Таким чином пропонується повернутися до правил, що діяли у 2020 та 2021 роках щодо ДПА в школах, коли учні могли отримати підсумкову річну оцінку і не проходити держатестацію, складати іспити у школі або у формі ЗНО.

Тобто, дати право проходити ДПА, у тому числі й у формі ЗНО, тим, хто цього захотів.

Для чого це потрібно

Ухвалити таке рішення у Верховній раді планують, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби в Україні та збільшити ефективність використання дефіцитних бюджетних коштів.

Нагадаємо, 1 лютого, стартувала реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року.

Також РБК-Україна писало про те, що названо вартість пробного ЗНО у 2022 році.

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