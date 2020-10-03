За випуск зелених єврооблігацій ДТЕК отримав нагороду від GlobalCapital

За випуск зелених єврооблігацій ДТЕК отримав нагороду Most Impressive Debut Issuer від GlobalCapital. Це вже друга нагорода ДТЕК за випуск зелених єврооблігацій.

Про це повідомляє прес-служба компанії.



У листопаді 2019 року компанія вперше здійснила випуск зелених єврооблігацій – цінні папери на суму 325 млн євро з терміном обігу 5 років включені в лістинг Euronext Dublin.

За умовами випуску, залучені кошти можуть бути спрямовані виключно на існуючі та майбутні проекти "ДТЕК ВДЕ" у відновлюваній енергетиці.

Дебютний випуск компанії став бенчмарком для всього українського сектору відновлюваної енергетики і продемонстрував підвищену увагу міжнародних інвесторів до проєктів, які підтримують принципи ESG (Environmental, Social, Governance).

"Інвестиції у відновлювальні джерела енергії України – це вагомий внесок у покращення екологічної ситуації нашої країни, який має масштабуватись та всіляко підтримуватися", - заявив генеральний директор "ДТЕК ВДЕ" Маріс Куніцкіс.

За результатами голосування учасників міжнародного фінансового ринку GlobalCapital визначає переможців серед компаній з усього світу, які працюють в різних галузях економіки. Нагорода вручається в рамках церемонії Bonds Awards 2020. Видання GlobalCapital понад 30 років є ключовим джерелом інформації про міжнародні фінансові ринки.

Нагадаємо, "ДТЕК ВДЕ" розвиває зелену енергетику в рамках групи ДТЕК, що сприяє досягненню глобальної мети України щодо декарбонізації економіки країни.

Компанія інвестувала в розвиток відновлюваної енергетики 1,2 млрд євро, що дозволило побудувати вітро- та сонячні електростанції потужністю 1 ГВт. Робота станцій буде сприяти щорічному скороченню викидів СО2 в атмосферу на 2,6 млн тонн.

