Виконайте зобов'язання: США звернулися до Росії в річницю підписання "Мінську"

Сполучені Штати Америки зробили заяву в сьому річницю підписання мінських домовленостей між Україною та Росією щодо урегулювання на Донбасі. США закликали Росію виконати взяті на себе зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Києві .

США вимагають, щоб Росія дозволила місії ОБСЄ проводити спостереження на українсько-російському кордоні та звільнила незаконно затриманих осіб.

"Росія має вивести свою зброю та сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України", - заявили в посольстві США.

У вересні 2014 року Україна, Росія та ОБСЄ підписали так званий "Мінський протокол" - угоду про перемир'я та врегулювання конфлікту на Донбасі. Пізніше, у лютому, сторони підписали новий документ, який визначав план виконання домовленостей.

Наразі Україна та Росія по-різному трактують цей документ. Москва вимагає, щоб домовленості виконувалися в тій почерговості, що визначена в документі, однак Україна з цим не згодна і наполягає на тому, щоб спочатку Росія вивела свої війська з окупованого Донбасу.