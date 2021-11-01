Для виконання зобов'язань з декарбонізації Україні потрібні спільні дії держави і бізнесу, - ДТЕК

"ДТЕК знаходиться в авангарді розвитку нових об'єктів вітрової та сонячної енергетики, що виводить Україну на лідируючі позиції в європейському прагненні до декарбонізації. Перші в Україні системи зберігання енергії, побудовані ДТЕК, покликані не тільки підвищити продуктивність компанії, а й стимулювати розвиток всього українського енергетичного сектора. ДТЕК прагне досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року. Попереду ще довгий шлях, це наш внесок у спільні дії для досягнення сталого майбутнього", - підкреслив гендиректор ДТЕК.

За його словами, головними завданнями світової енергетики на сьогоднішній день є контрольована і швидка адаптація, а також диверсифікація галузі заради порятунку планети, при цьому необхідна крайня обережність, щоб уникнути зривів процесу і не допущення енергетичної кризи.

Підтвердила важливість співпраці бізнесу і держави в цьому питанні і заступник міністра охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів Ірина Ставчук, зазначивши, що Україна, будучи другою за площею країною Європи, і значно впливає на здатність Старого Світу скорочувати викиди.

"Наші цілі вуглецевої нейтральності складні. Саме тому так важливо, щоб уряд і бізнес співпрацювали, щоб ми могли змінити нашу економіку і забезпечити екологічне використання всіх наших природних ресурсів. Ми дуже раді бути частиною цієї дискусії, тим самим підкреслюючи глибину нашої співпраці", - сказала вона.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 1 листопада опублікував колонку, в якій наголосив на важливості зниження темпу кліматичних змін до 2030 року.

Глава держави впевнений, що від дій держав і бізнесу протягом десятиліття в питанні зменшення темпів кліматичних змін залежить подальший розвиток людства.