Виплати заборгованості медикам у Харківській області буде вирішено наступного тижня, - Тимчук

Голова Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук повідомила, що питання з виплатою заборгованості медикам буде вирішено вже наступного тижня.

Про це Тимчук заявила під час робочого візиту КНП "Валківська центральна районна лікарня".

"На наступному тижні у вас почнеться виплата із заборгованості, яка утворилася, в повному обсязі. Я особисто це питання беру на контроль", - повідомила Айна Тимчук.

Невиплата "ковідних" за квітень пов’язана з тим, що Національна служба здоров’я України не мала можливості укласти контракт з лікарнею на квітень 2021 року через певну невідповідність ресурсного забезпечення лікарні чітким вимогам служби. Але в умовах реальної епідемічної ситуації Валківська центральна районна лікарня була долучена до мережі закладів, що надавали допомогу хворим на COVID-19.

Під час зустрічі з медиками телефоном поспілкувався міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що це питання стосується адміністрації медичного закладу.

"Стосовно ковідних виплат. Якщо лікарня не була законтрактована у квітні-травні, постанова Кабінету міністрів виділила для цих лікарень 290 млн гривень. Якщо керівник закладу бачить, що відбувається. Якщо було б якесь недофінансування, керівник закладу повинен був би звернутись до органів місцевого самоврядування і відпрацювати це питання з Нацслужбою здоров'я України або з Міністерством охорони здоров’я. Не можна доводити ситуацію до критичної, коли працівники не отримують зарплату. Повірте мені, наступного тижня ми всі питання, які стосуються лікарні, позакриваємо", - відзначив Віктор Ляшко.

Представник НСЗУ Дмитро Кущ зазначив, що зменшення доходів медичного закладу сталося через неорганізованість введення електронних даних.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОДА Михайло Черняк уже зустрічався з трудовим колективом медичного закладу, на зустрічі були присутні керівництво Департаменту охорони здоров'я ОДА, керівництво місцевої громади, представники Північно-східного міжрегіонального департаменту НСЗУ та колектив лікарні. Під час зустрічі було обговорено, зокрема, питання недбалого менеджменту медичного закладу.

"Коли ми зустрічалися, ми проговорили, що по Валківській лікарні є проблемні питання, та домовилися, що маємо провести відповідну перевірку всіх справ: як використовувалися гроші, як вони нараховувалися. Зокрема, чому не виплачувалась заробітна плата працівникам, але проводились розрахунки по комерційних угодах", - говорить заступник ОДА Михайло Черняк.

Своєю чергою, голова обласної адміністрації Айна Тимчук доручила організувати в лікарні щоденне чергування НСЗУ та представників Департаменту охорони здоров'я ОДА для комунікації з медперсоналом та вирішення нагальних питань.