Виплати при народженні дитини піднімуть до 50 тисяч гривень: Кабмін схвалив проект закону

Проектом передбачається підвищення виплат з бюджету при народженні дитини із 1 січня 2022 року до 50 тисяч гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Із 1 березня 2023 року і в подальшому щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року).

"Збільшиться також розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Зараз розмір допомоги становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачуються одразу, а решта - протягом наступних 36 місяців.