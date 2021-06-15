Виплати постраждалим від вибухівки дітям незабаром підвищать: опублікований закон
Опубліковано закон про підвищення виплат дітям, які отримали інвалідність від вибухівки. Розмір соціальних виплат цій категорії дітей зросте на 50%.
Документ оприлюднено в "Голосі України".
Закон набере чинності вже з 1 липня 2021 року.
Він збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю у віці до 18 років, інвалідність яких пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів.
За даними досліджень Данської ради у справах біженців, 111 дітей в Україні отримали поранення від мін або вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.
Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила цей документ у кінці травня. А за основу цей закон парламент прийняв на початку грудня 2020 року.
Так, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив, що на Донбасі з початку збройного конфлікту загинули 34 дитини. Ще близько 100 дітей отримали поранення, 18 з них - інвалідність.