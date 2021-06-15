Виплати постраждалим від вибухівки дітям незабаром підвищать: опублікований закон

Опубліковано закон про підвищення виплат дітям, які отримали інвалідність від вибухівки. Розмір соціальних виплат цій категорії дітей зросте на 50%.

Закон набере чинності вже з 1 липня 2021 року.

Він збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю у віці до 18 років, інвалідність яких пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів.

За даними досліджень Данської ради у справах біженців, 111 дітей в Україні отримали поранення від мін або вибухонебезпечних предметів.