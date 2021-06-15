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Виплати постраждалим від вибухівки дітям незабаром підвищать: опублікований закон

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Україна, Вівторок 15 червня 2021 16:07
Виплати постраждалим від вибухівки дітям незабаром підвищать: опублікований закон Фото: закон про збільшення виплат постраждалим від вибухівки дітям опублікували в "Голосі України" (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Опубліковано закон про підвищення виплат дітям, які отримали інвалідність від вибухівки. Розмір соціальних виплат цій категорії дітей зросте на 50%.

Документ оприлюднено в "Голосі України".

Закон набере чинності вже з 1 липня 2021 року.

Він збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю у віці до 18 років, інвалідність яких пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів.

За даними досліджень Данської ради у справах біженців, 111 дітей в Україні отримали поранення від мін або вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила цей документ у кінці травня. А за основу цей закон парламент прийняв на початку грудня 2020 року.

Так, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив, що на Донбасі з початку збройного конфлікту загинули 34 дитини. Ще близько 100 дітей отримали поранення, 18 з них - інвалідність.

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