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Виплати для переселенців. Названо умови для отримання компенсацій

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Київ, Понеділок 30 травня 2022 14:11
Виплати для переселенців. Названо умови для отримання компенсацій Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд уточнив умови для нарахування виплат внутрішньо переміщеним особам. Компенсацію зможуть отримати тільки ті переселенці, які не мають змоги повернутися додому через бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра соціальної політики Марину Лазебну в ефірі телемарафону.

"Жодним категоріям ВПО не скасуються виплати. Це переміщені з територій, де ведуться бойові дії, оточених чи заблокованих територій. Це ті населені пункти, де сьогодні людям немає можливості повертатися. Друга категорія - це переміщені, у яких зруйновано, пошкоджено житло", - пояснила міністр.

Вона додала, що раніше в Україні було 14 регіонів, жителі яких могли оформити виплати на проживання. Наразі таких регіонів 8, тобто 300 територіальних громад.

"Принцип залишається незмінним, питання в тому, чи ведуться бойові дії там, де ви проживали, чи можете ви повертатися, чи це є ще сьогодні складним для людей", - підкреслила Лазебна.

Нагадаємо, що раніше в Мінсоцполітики анонсували скасування виплат для деяких переселенців.

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