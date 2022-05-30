Виплати для переселенців. Названо умови для отримання компенсацій
Уряд уточнив умови для нарахування виплат внутрішньо переміщеним особам. Компенсацію зможуть отримати тільки ті переселенці, які не мають змоги повернутися додому через бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра соціальної політики Марину Лазебну в ефірі телемарафону.
"Жодним категоріям ВПО не скасуються виплати. Це переміщені з територій, де ведуться бойові дії, оточених чи заблокованих територій. Це ті населені пункти, де сьогодні людям немає можливості повертатися. Друга категорія - це переміщені, у яких зруйновано, пошкоджено житло", - пояснила міністр.
Вона додала, що раніше в Україні було 14 регіонів, жителі яких могли оформити виплати на проживання. Наразі таких регіонів 8, тобто 300 територіальних громад.
"Принцип залишається незмінним, питання в тому, чи ведуться бойові дії там, де ви проживали, чи можете ви повертатися, чи це є ще сьогодні складним для людей", - підкреслила Лазебна.
Нагадаємо, що раніше в Мінсоцполітики анонсували скасування виплат для деяких переселенців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.