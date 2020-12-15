Виплати ФОПам: у перший день подали заявки понад 30 тисяч українців

Вже понад 33 тисяч українців успішно подали заявки для оформлення одноразової матеріальної допомоги для ФОПів, а також найманих працівників. Вони можуть отримати послугу через додаток "Дія".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифровий трансформації.

Подати заявку на отримання допомоги можна з 14 до 31 грудня включно.

"З моменту запуску послуги сотні тисяч користувачів одночасно намагаються подати заявку. Зараз понад 1000 запитів в секунду. Це вплинуло на стабільність роботи програми та порталу "Дія", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, одноразова виплата здійснюється задля збереження робочих місць з метою виплати найманим працівникам одноразової матеріальної допомоги в розмірі до 8 тисяч гривень.

За розрахунками Державного центру зайнятості, чисельність працівників, яким можуть скоротити передбачену законодавством тривалість робочого часу після впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів та які отримають одноразову матеріальну допомогу, складає 225 тисяч осіб. З урахуванням прогнозних показників чисельності, обсяг витрат на виплату одноразової матеріальної допомоги може скласти 1,8 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із COVID-19. Наймані працівники та ФОПи цих видів мають право на виплату одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.