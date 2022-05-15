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Виносять все: у російських магазинах після початку війни почастішали крадіжки

Фото: росіяни почали більше красти в своїх магазинах (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

На території Росії в лютому-квітні 2022 року різко зросла кількість крадіжок в магазинах. Середня сума вкрадених товарів склала 1,5 тис. рублів близько, що на 25% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані розробника системи розпізнавання осіб NTechLab, що співпрацює з ритейлерами, якого цитує "РБК".

У топ-5 категорій, які в лютому-квітні цього року найчастіше приваблювали жителів Росії, увійшли кондитерські вироби (19% всіх крадіжок), ковбаси (16%), алкоголь (14%), сири (13%), кава і какао (7%).

Трендом стало розкрадання товарів на касах самообслуговування. Кількість учасників подібних махінацій за аналізований період зросла на 34%, констатує NTechLab.

У продуктових магазинах товари часто викрадають відразу з кошиком, зазначає NTechLab. Кількість таких злочинів збільшилася на 27% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

"Зараз виносять все, крадуть частіше і більше", - згоден топ-менеджер одного з найбільших продовольчих ритейлерів. У компанії, для боротьби з крадіжками підсилюють охорону, налаштовують системи відеоспостереження і ставлять замки на дорогі товари, як в "традиційних" категоріях (дорогий алкоголь або ікра), так і на обрану косметику і предмети побутової хімії.

"Як тільки економіка починає трохи здавати, частішають випадки крадіжки", - підтверджує керуючий справами групи "Спортмастер" Сергій Агібалов. У його мережі найчастіше намагаються викрасти продукцію дорогих західних брендів:"мабуть, якщо вже ризикувати, то ризикувати по повній".

Зазначимо, офіційний рівень інфляції на території РФ у травні прискорився до 18%.

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