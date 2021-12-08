Виліт "Барселони" і сніговий колапс в Бергамо: підсумки ігрового дня в ЛЧ

Сьогодні інтрига зберігалася відразу в трьох групах. Без турнірної мотивації виступали лише клуби групи H, де ще раніше "Челсі" і "Ювентус" гарантували собі вихід в плей-офф, а "Зеніт" - участь в Лізі Європи.

Головною сенсацією групового раунду можна назвати не вихід в плей-офф "Барселони". Каталонці зараз переживають явно не найкращі часи - вони сьогодні поступилися " Баварії "і поступилися другим місцем" Бенфіці", яка обіграла"Динамо". До слова, останній раз "Барса" не виходила з групи ЛЧ ще в далекому 2000-му році. Тоді " синьо-гранатові "фінішували на третьому місці в групі після" Мілана "і" Лідса", останнє місце зайняв"Бешикташ".

Також путівку в плей-офф в очній дуелі розігрували "Зальцбург" і "Севілья". І переможцем вийшли австрійці.

Всі результати ігрового дня і фінальне розташування команд в групах:

Група E

"Бенфіка" - "Динамо" 2:0

Яремчук, 16, Жілберто, 22

"Баварія" - "Барселона" 3:0

Мюллер, 34, Сане, 43, Мусіала, 62

Група F

"МЮ" - "Янг Бойз" 1:1

Грінвуд, 9 - Рідер, 42

"Аталанта" - "Вільяреал" матч перенесено на 9 грудня через погодні умови

Група G

"Зальцбург" - "Севілья" 1:0

Окафор, 50

"Вольфсбург" - "Лілль" 1:3

Штеффен, 89-Йилмаз, 11, Девід, 72, Гомес, 78

Група H

"Ювентус" - "Мальме" 1:0

Кін, 18

"Зеніт" - "Челсі" 3:3

Клаудіньо, 38, Азмун, 41, Оздоєв, 90+4 - Вернер, 2, 85, Лукаку, 62

Таким чином у 1/8 фіналу ЛЧ пробилися "Ман Сіті", "ПСЖ", "Ліверпуль", "Атлетіко" "Аякс", "Спортінг", "Реал", "Інтер", "Баварія", "Бенфіка", "МЮ", "Лілль", "Зальцбург", "Ювентус" та "Челсі".

У Лізі Європи виступи продовжать - "Лейпциг", "Порту", "Борусія Д", "Шериф", "Барселона", "Севілья" та "Зеніт".

Доля другого та третього місця у групі F вирішиться завтра у матчі "Аталанта" - "Вільяреал".