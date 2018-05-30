Вихідні в червні: скільки будуть відпочивати українці

Офіційні свята і вихідні дні в червні 2018 в Україні

Скільки будемо відпочивати в червні 2018, які національні свята припадають на перший місяць літа, та чи доведеться відпрацьовувати додаткові вихідні - розповість Styler.

Вихідні в червні 2018 Україна

Щорічно в першому літньому місяці українці відзначають День Конституціі. 28 червня 1996 року депутати Верховної Ради проголосували за прийняття основного закону країни. З тих пір саме в цей день в Україні відзначається річниця знакової події в історії держави. 28 червня є національним святом і офіційним вихідним.

У 2018 році День Конституції припадає на четвер. Для створення оптимальних умов праці та відпочинку Кабінет міністрів відповідною постановою рекомендував перенести робочий день з п'ятниці 29 червня на суботу 23 червня.

Фото: Вихідні в червні (pixabay.com/jill111)

Таким чином, вихідні в червні 2018 на День Конституції триватимуть для українців 4 дні - з 28-го червня по 1 липня включно.

Виробничий календар з урахуванням вихідних в червні

Для трудящих за 5-ти денним графіком з 8-ми годинним робочим днем ​​виробничий календар буде виглядати так:

Загальна кількість календарних днів: 30

Робочі дні, кількість: 20

У тому числі передсвяткові (скорочені на 1 годину): 1 (27 червня перед Днем Конституції)

Святкові і вихідні в червні 2018: 10

Свята в червні 2018

Крім державних свят із затяжним уїк-ендом з нагоди Дня Конституції, українці в червні святкуватимуть ще кілька важливих дат, хоча вони і не є офіційними вихідними. Так, в перший місяць літа свої професійні свята відзначать працівники водного господарства (3 червня), службовці господарських судів (4 червня), журналісти (6 червня), працівники підприємств легкої промисловості (10 червня), медпрацівники (17 червня), співробітники митної служби (25 червня).

Фото: Вихідні на День Конституції 2018: 28 червня - 1 липня (pixabay.com/Free-Photos)

Крім цього, в Україні 1 червня святкується День захисту дітей, 9 червня - День друзів, відзначається і на міжнародному рівні. 14 червня у всьому світі вітають донорів. У третю суботу червня (17-го числа) святкується День батька, а в останню неділю місяця - День молоді.

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