Вихід Києва з "червоної" зони. Кличко озвучив очікування

За його словами, у місті спостерігається позитивна динаміка по COVID-19.

"Я сподіваюся, що, якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з "червоної" зони та перейти в "помаранчеву", - заявив Кличко.

Заповненість лікарень на сьогодні становить 58%, що трохи менше, ніж у попередні дні, повідомив мер.

"61% зараз заповненість ліжок з киснем. Нині у нас 46 людей померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися ні в якому разі не потрібно", - заявив мер.

Позиція МОЗ

За даними МОЗ, в Києві стабілізувались майже всі показники, крім госпіталізацій. Цей показник продовжує бути критичним.

Школи Києва повернулись до очного навчання

Школи Києва повернулись до очної роботи. Місцева влада прийняла рішення повернути учнів за парти з 22 листопада.

Карантин в Києві

З 1 листопада, Київ був переведений в "червону" зону карантину. Так, для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про вакцинацію.