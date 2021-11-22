Вихід Києва з "червоної" зони. Кличко озвучив очікування

Мер Києва Віталій Кличко спрогнозував, коли столиця може вийти з "червоної" зони. Він повідомив про покращення ситуації з коронавірусом у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву мера в ефірі телеканалу "Київ".
За його словами, у місті спостерігається позитивна динаміка по COVID-19.
"Я сподіваюся, що, якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з "червоної" зони та перейти в "помаранчеву", - заявив Кличко.
Заповненість лікарень на сьогодні становить 58%, що трохи менше, ніж у попередні дні, повідомив мер.
"61% зараз заповненість ліжок з киснем. Нині у нас 46 людей померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися ні в якому разі не потрібно", - заявив мер.
За даними МОЗ, в Києві стабілізувались майже всі показники, крім госпіталізацій. Цей показник продовжує бути критичним.
Школи Києва повернулись до очної роботи. Місцева влада прийняла рішення повернути учнів за парти з 22 листопада.
З 1 листопада, Київ був переведений в "червону" зону карантину. Так, для відвідування торгових центрів, закладів харчування та ЦНАП, а також для проїзду в громадському транспорті потрібно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про вакцинацію.