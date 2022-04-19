ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Виглядає жалюгідно: Зеленський відреагував на "референдуми" на півдні України

Новость на русском →
Вівторок 19 квітня 2022 23:13
Виглядає жалюгідно: Зеленський відреагував на "референдуми" на півдні України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, як окупанти проводять "референдуми" на півдні України. Назвав це жалюгідним вчинком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента.

"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії, як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 дні війни окупантами вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів", - заявив Зеленський.

Президент подякував українцям, які перебуваючи на тимчасово окупованих територіях - продовжують відстоювати свою чітку позицію.

"Жодної співпраці з окупантами. Чим більше принциповими будете ви, тим швидше повернеться нормальне життя", - відзначив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тимчасово окупований Розівський район Запорізької області "проголосував" про приєднання до "ДНР".

Війна Росії проти України триває п'ятдесят п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Володимир Зеленський
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас