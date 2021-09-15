Виділені на освіту кошти варто спрямувати на збереження робочих місць для викладачів, - "Удар"

Гроші, передбачені у державному бюджеті на освіту, необхідно спрямувати на розвиток існуючих вищих навчальних закладів та збереження робочих місць для викладачів. "УДАР Віталія Кличка" вважає марнотратством започаткування нових освітніх проєктів, якщо при цьому скорочується фінансування університетів та зарплати вчителів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт партії.

Напередодні навчального року МОН скоротило фінансування вищих навчальних закладів у різних містах. Розпочалися звільнення або переведення на півставки викладачів та інших співробітників вишів. Зокрема, в 10 одеських вишах витрати на зарплати співробітників та оплату комунальних послуг раптово зменшилися на понад 104 млн грн. У Харкові під скорочення потрапили викладачі національного університету імені Василя Каразіна, бо на зарплати в бюджеті не вистачає 200 млн грн.

В той же час на створення президентського "Університету майбутнього" цього року передбачено щонайменше 7,2 млрд бюджетних гривень. Тобто замість того, щоб впроваджувати комплексні зміни в існуючих закладах та в системі освіти загалом, влада намагається підмінити їх яскравим піаром.

"УДАР Віталія Кличка" вважає, що державні кошти потрібно витрачати перш за все на підвищення якості освіти, створення гідних умов для роботи фахових викладачів та підтримку студентів.