Виділена Україні фінансова допомога перевищила 20 млрд доларів, - голова НБУ

Загальна сума допомоги Україні, яка була виділена країнами Заходу та міжнародними фінансовими організаціями, перевищила 20 млрд доларів. Частину цих коштів Україна вже отримала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови Національного банку України Кирила Шевченка міжнародній організації Toronto Centre .

"Я хотів би наголосити на безпрецедентній допомозі, наданій МВФ. Допомогу МВФ, Світового банку, ЄС, Європейського Інвестиційного банку та країн-партнерів теж отримали. Ми дуже вдячні їм усім", - зазначив голова НБУ.

За його словами, фінансова допомога, виділена Україні, на даний момент перевищує 20 мільярдів доларів. "Частину вже виплачено", - додав Шевченко