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Видали ордер на арешт: сина Каддафі підозрюють у зв'язку з вагнерівцями

Автор: Сергій Пишкін

У Лівії планують заарештувати Саїфа аль-Іслама Каддафі - сина покійного лідера країни. Чоловіка підозрюють у зв’язку з російськими найманцями "вагнерівцями".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Відповідно до розслідування Всесвітньої служби BBC, Саїф Каддафі мав зв’язок з "вагнерівцями" й військовими злочинами, які були скоєні на території Лівії.

Вперше найманців зустріли у країні ще у 2019 році, коли вони стали на сторону повстанського генерала Халіфа Хафтара під час нападу на уряд у Триполі. Конфлікт було вирішено в жовтні минулого року.

Відомо, що ордер на арешт сина лідера Лівії було видано ще 5 серпня, однак його оприлюднили лише після того, як BBC передало в ефір своє розслідування.

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