Видали ордер на арешт: сина Каддафі підозрюють у зв'язку з вагнерівцями

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

Відповідно до розслідування Всесвітньої служби BBC, Саїф Каддафі мав зв’язок з "вагнерівцями" й військовими злочинами, які були скоєні на території Лівії.

Вперше найманців зустріли у країні ще у 2019 році, коли вони стали на сторону повстанського генерала Халіфа Хафтара під час нападу на уряд у Триполі. Конфлікт було вирішено в жовтні минулого року.

Відомо, що ордер на арешт сина лідера Лівії було видано ще 5 серпня, однак його оприлюднили лише після того, як BBC передало в ефір своє розслідування.