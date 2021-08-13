Викиди парникових газів можуть досягти піку протягом 4 років, - звіт ООН

Для досягнення мети, тобто утримати глобальне потепління в межах 1,5 градусів за Цельсієм і домогтися нульового рівня викидів в 2050 році, потрібно скоротити наполовину викиди вуглекислого газу за наступне десятиліття.

У документі йдеться про те, що багаті люди в кожній країні несуть більше відповідальності за глобальне потепління, ніж бідні.

Так, на 10% осіб, найбільш відповідальних за викиди в світі і при цьому найбільш багатих, припадає 36-45% загального обсягу викидів вуглекислого газу: це в 10 разів більше, ніж у 10% найбільш бідної частини населення Землі, яке має відношення лише до 3-5% викидів.

Автори доповіді покладають значну відповідальність на використання джипів і на вживання м'яса, а також вважають за необхідне змінювати побутові звички, включаючи раціон харчування, особливо у багатого населення.

У доповіді також говориться, що відмова від будинків з надмірними опалювальними і охолоджувальними системами, скорочення повітряних перевезень, менше використання енергоспоживаючих пристроїв теж може внести значний вклад в зниження викидів.

Автори вважають, що турбота про лісові та земельні ресурси теж дозволить обмежити підвищення температур, але ці заходи не зможуть компенсувати повільне скорочення викидів в інших галузях людської діяльності. Також автори висловили оптимізм з приводу здешевлення технологій отримання сонячної та вітрової енергії.