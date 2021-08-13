Викиди парникових газів можуть досягти піку протягом 4 років, - звіт ООН

У третій частині доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату йдеться про те, що викиди парникових газів можуть досягти піку протягом 4 років. Документ попереджає про безпрецедентні зміни клімату, деякі з яких є незворотними.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.
Для досягнення мети, тобто утримати глобальне потепління в межах 1,5 градусів за Цельсієм і домогтися нульового рівня викидів в 2050 році, потрібно скоротити наполовину викиди вуглекислого газу за наступне десятиліття.
У документі йдеться про те, що багаті люди в кожній країні несуть більше відповідальності за глобальне потепління, ніж бідні.
Так, на 10% осіб, найбільш відповідальних за викиди в світі і при цьому найбільш багатих, припадає 36-45% загального обсягу викидів вуглекислого газу: це в 10 разів більше, ніж у 10% найбільш бідної частини населення Землі, яке має відношення лише до 3-5% викидів.
Автори доповіді покладають значну відповідальність на використання джипів і на вживання м'яса, а також вважають за необхідне змінювати побутові звички, включаючи раціон харчування, особливо у багатого населення.
У доповіді також говориться, що відмова від будинків з надмірними опалювальними і охолоджувальними системами, скорочення повітряних перевезень, менше використання енергоспоживаючих пристроїв теж може внести значний вклад в зниження викидів.
Автори вважають, що турбота про лісові та земельні ресурси теж дозволить обмежити підвищення температур, але ці заходи не зможуть компенсувати повільне скорочення викидів в інших галузях людської діяльності. Також автори висловили оптимізм з приводу здешевлення технологій отримання сонячної та вітрової енергії.
Нагадаємо, Міжурядова група експертів зі зміни клімату опублікувала звіт про зміну клімату. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав звіт "червоним кодом для людства" і зазначив, що поріг в 1,5 градуса "небезпечно близький".