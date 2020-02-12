Як вибрати сантехніку від Інтернет-магазину vannaja.kiev.ua і залишитися задоволеним

Заміна сантехніки в будинку - фундаментальне питання, до вирішення якого потрібно підходити обдумано і виважено, інакше великий ризик дуже скоро розчаруватися в прийнятих наспіх рішеннях. Від того, наскільки грамотно підібрана сантехніка, в подальшому буде залежати комфорт побуту і якість повсякденного життя. Але кількість пропозицій у відповідному сегменті ринку настільки велике, що не дивно розгубитися і в результаті вибрати перший-ліпший, а не дійсно гідний варіант.

Так як же все-таки вибрати дійсно хорошу сантехніку? Давайте розбиратися

Ідеальна сантехніка для ванної кімнати та туалету, яка вона?

Головне правило, якого потрібно дотримуватися, вибираючи сантехніку для ванної в інтернет-магазині vannaja.kiev.ua - це облік площі самого приміщення. Зазвичай економія місця у ванній - дуже актуальна проблема, вирішити яку не так вже й складно.

Мало хто може собі дозволити встановити і ванну, і душовою куточок. Останній варіант більш компактний і підходить для енергійних людей, але, якщо ви не можете відмовити собі в задоволенні поніжитися в теплій піні - встановлюйте ванну. Тим більше, що для дітей цей варіант набагато зручніше.

Якщо вільний простір дозволяє, в ванну краще вибрати умивальник із стільницею, щоб всі необхідні предмети особистої гігієни завжди були під рукою. Якщо немає, оптимальний варіант - підвісна чаша або класичний «тюльпан», тобто, умивальник на ніжці.

Щоб заощадити простір, віддайте перевагу підвісний моделі унітазу з прихованим бачком і функцією біде. Для маленької кімнати краще всього підійде класична овальна форма. Біде можна також замінити гігієнічної лійкою.

Фаянс, фарфор, мармур, скло, композити - найбільш оптимальний варіант матеріалу вибирайте, спираючись на загальний дизайн приміщення.

Вибираємо сантехніку для кухні

Асортимент кухонної сантехніки не так великий і різноманітний. Основне, що вам знадобиться - це мийка. Вона повинна бути місткою і глибокої, щоб в ній було зручно мити не тільки чашки з тарілками, а й каструлі, листи та іншу велику посуд. Вимоги до миття дуже прості: вони повинні бути практичні, витривалі, стійкі до впливу високих температур, гострих предметів та побутової хімії. На практиці найкраще себе показують в цьому плані нержавіюча сталь і штучний камінь.

Найкраще ставити латунний кран. Такі вироби на практиці хорошу зносостійкість. Однак можна знайти і варіант з нержавіючої сталі, не гіршої якості. Як варіант, можна зупинитися на комбінованому варіанті з відчіпні лійкою і звичайним змішувачем. Такі крани неймовірно зручні для миття овочів і важкодоступних місць в посуді.