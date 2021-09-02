Як вибрати хороший ноутбук для роботи (на прикладі ноутбуків Acer)

Запорука позитивного результату діяльності бізнесу — це не тільки отримання оптимального прибутку, але ще й мінімізація витрат. Витрати, пов'язані з купівлею комп'ютерної техніки, завжди значні, і поставитися до них необхідно особливо уважно. Закупівля пристроїв споживчого сегмента для бізнесу не завжди виправдана, оскільки навантаження в роботі набагато вище, а разом з ним — і ризик виходу техніки з ладу. Також вважається, що лептопи для бізнесу надзвичайно дорогі, хоча на ділі це не так, і на прикладі оновленого асортименту мобільних ПК Acer продемонструємо, наскільки хороший ноутбук для тих чи інших завдань.

Початковий рівень (9-15 тис. грн.): Acer Extensa 15

Основні завдання: введення даних, робота з текстом, підключеними периферійними пристроями, наприклад, принтером або сканером штрих-кодів.

Серія базових ноутбуків для бізнесу Acer Extensa 15 включає максимально доступні і надійні моделі для офісних завдань. Ці 15-дюймові лептопи збираються з надійних, які пройшли перевірку часом, компонентів, але при цьому мають все необхідне для повноцінної роботи. Моделі обладнані до 12 ГБ «оперативки», продуктивними адаптерами Wi-Fi 5 і жорсткими або SSD дисками до 1 ТБ для локального зберігання даних.

Середній рівень (15-25 тис. грн): Acer TravelMate P2

Основні завдання: все вказане раніше, спеціалізоване ПО, робота за межами офісу.

Для подібних завдань оптимальним варіантом бізнес-лептопа стане TravelMate P2 — компактна мобільна робоча станція в 15,6-дюймовому корпусі з товщиною менше 20 мм. Класичний дизайн і невелика вага — всього 1,6 кг в поєднанні з 13-годинним ресурсом роботи акумулятора дозволяють організувати робоче місце де завгодно. Корпус з протиударними властивостями витримує падіння, вплив вологи, ударів, надійно захищає внутрішні компоненти і інформацію користувача. Ноутбуки обладнані процесорами Intel Core останніх поколінь, сучасними високошвидкісними інтерфейсами, включаючи USB Type-C і засоби шифрування та безпеки. Підтримка докінгових станцій дозволяє ефектно і легко застосовувати один пристрій для роботи в офісі і за його межами.

Вищий клас: (20-45 тис. грн): Acer TravelMate P6

Основні завдання: бізнес функції, стильний вигляд і просунуті можливості не тільки для роботи, але й розваг, захист даних.

Легкий і компактний TravelMate P6 — універсальний ноутбук для керівника, однаково практичний на офісному столі і під час перельотів чи ділових поїздок. Тонкий і легкий металевий корпус забезпечений захистом армійського зразка, стійкий до фізичних дій і обладнаний системою дренажів, яка протидіє потраплянню рідини всередину пристрою. Особливе розміщення спрямованих вгору динаміків і пара чутливих мікрофонів покращує конференц-зв'язок. Для захисту даних і приватності передбачена шторка, що закриває об'єктив веб-камери, сканер відбитків, вбудований в кнопку включення. Екранний фільтр приватності звужує кути огляду дисплея. TravelMate P6 майже не відчувається в дорожній сумці, займає мінімум місця і вміє надійно зберігати секрети. Одним словом — ідеальний асистент топ-менеджера. На додаток до всього, версія Spin P6 в форм-факторі ноутбука 2-в-1 дозволяє використовувати гаджет як зручний планшет з великим сенсорним екраном.

Робота в складних умовах: Acer ENDURO N3 (25-40 тис. Грн.)

Основні завдання: робота в несприятливих умовах, застосування в аграрному секторі, фермерських господарствах, на виробництві, в будівництві, складському господарстві.

Серія ноутбуків ENDURO — це ті самі «міцні горішки», здатні функціонувати там, де звичайні лептопи легко виходять з ладу. Моделі витримують перепади тиску і температур, вібрації. Працюють в середовищі з високим вмістом частинок, включаючи солоні бризки і туман. Захист класу мілітарі в поєднанні з підвищеною корпоративної безпекою — гарантія безперебійної роботи і збереження інформації. Основа захисних можливостей Acer ENDURO — корпус з комірчастою структурою і система дренажів. Унікальна система Aquafan U-подібної форми з гідроізоляцій виштовхує назовні краплі води і частинки, завдяки чому ноутбук здатний працювати навіть під проливним дощем.

За плечима Acer більше третини століття успішної роботи, присутність на всіх великих ринках, пропонує якісну продукцію з переконливим співвідношенням ціни, продуктивності і функцій. Це частина філософії компанії, яка не змінюється десятиліттями. І асортимент надійних і недорогих мобільних ПК для роботи і бізнесу цілком може служити наочним її підтвердженням.