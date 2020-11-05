Вибори в США: скільки бюлетенів лишилося порахувати штатам

У чотирьох ключових американських штатах досі триває підрахунок голосів на виборах президента. Голоси досі рахують у штатах Арізона, Джорджія, Невада та Пенсильванія.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Штат Невада

Найбільшу частку непорахованих голосів у штаті має округ Кларк, де знаходиться Лас-Вегас. Скільки бюлетенів у штаті Невада лишилося обробити, телеканал не уточнює. Оновлення інформації щодо підрахунку голосів у Неваді очікується о 12 годині дня за східним часом.

Штат Арізона

Близько 275 тисяч голосів досі рахують у графстві Марікопа. Вранці воно оприлюднило попередні результати, за якими лідерство демократа Джо Байдена скоротилося на 10 тисяч голосів. Наступна найбільша частка голосів у штаті рахується в окрузі

Штат Джорджія

За останніми даними, штат Пенсильванія має ще близько 750 тисяч бюлетенів для обробки. Підбиття підсумків голосування поштою та за відкріпленими талонами вже завершилося у графстві Аллегені, до якого входить Пітсбург. Очікується, що підрахунок голосів на кількох дільницях відновиться зранку.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах в США.

До цього штаб Трампа звернувся до суду з проханням зупинити підрахунок голосів у штаті Джорджія.