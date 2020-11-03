Вибори в США: що відомо на цей момент

Сьогодні, 3 листопада, у Сполучених Штатах Америки проходить всезагальні вибори в ході яких, зокрема, буде обрано 46-го президента. Що відбувається в США станом на зараз - в матеріалі РБК-Україна.

Першими проголосували мешканці Дисквіл-Нотч

За традицією, якій вже 60 років, першими на виборах проголосували мешканці містечка Дисквіл-Нотч, поблизу кордону з Канадою. Там виборці почали приходити на дільниці відразу після опівночі, а підрахунок голосів проводиться відразу. Попередньо, в цьому містечку перемогу отримує представник демократів Джо Байден.

Голосування почалося на заході США

О сьомій ранку за місцевим часом (16:00 за Києвом) в штатах Колорадо, Нью-Мексико, Юта, Вайомінг та Монтана відкрилися виборчі дільниці. Через годину виборчі дільниці відкрилися в штатах Каліфорнія, Невада та Айдахо.

Час відкриття виборчих дільниць в Орегоні та Вашингтоні не було визначене, адже там голосування здійснюється поштою.

Загалом на голосування буде відведено 13 годин. У більшості західних штатів голосування завершиться о 5 ранку за київським часом, а в Каліфорнії - о 6:00.

Достроково проголосували 100 млн американців

Достроково на всезагальних виборах в США вже проголосували 100 млн американців, що є рекордним показником. Це близько 47% відсотків від загальної кількості виборців в США.

У штатах Північна Кароліна, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджія, Флорида та Теннессі достроково проголосували майже 90% виборців.

Попередні результати

За попередніми даними, які публікує телеканал CNN, на цей час діючий президент США Дональд Трамп отримує 125 голосів виборників, тоді як його конкурент від демократів Джо Байден - 203. Для перемоги треба отримати 270 голосів виборників. Наразі залишаються нерозподіленими 210 голосів виборників.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатися, як кандидати в президенти США ставляться до України.