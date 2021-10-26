Вибори в Раду: хто йде в нардепи від Черкаської області

Жителі Черкаської області (Канів, Золотоноша та частина Черкас) 31 жовтня обиратимуть нового нардепа від свого округу (№197). Колишній телеведучий Олександр Скічко, який переміг на цьому окрузі у 2019 році під брендом "Слуги народу", у січні став головою Черкаської ОДА.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Довибори в Раду. Хто в регіонах побореться за вакантні місця в парламенті ".

Влітку керівництво правлячої партії заявило, що їхнім кандидатом на довиборах у 197 окрузі стане мер Золотоноші Віталій Войцехівський, який керує містом вже третю каденцію поспіль.

Войцехівський широко розгорнув свою кампанію: він зустрічається з виборцями, розміщує борди, з'являється на заходах із головою ОДА.

Зокрема, у "Чесно" проаналізували, що за 2,5 місяці на рекламу у Facebook кандидат витратив майже 9 тисяч доларів, а цього тижня Золотоношу відвідав президент Володимир Зеленський і разом із мером проінспектував об'єкт "Великого будівництва".

Наразі в окрузі зареєстровано 25 кандидатів. Але, реальну кампанію ведуть близько чверті з них, каже координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами на Черкащині Захаром Колісниченком.

"Найбільшу масштабну кампанію організував Віталій Войцехівський, самовисуванець Владислав Голуб та кандидат від "Європейської солідарності", перший заступник голови облради Роман Сущенко - думаю, саме в такій градації", - сказав співрозмовник.

За даними спостережень, у цьому трикутнику - Войцехівський, Голуб, Сущенко - мабуть, і пройде основний бій за депутатський мандат.

Так, лише десять кандидатів подали своїх членів до виборчих комісій. Це дозволяє зрозуміти, хто реально має намір боротися за мандат, а хто пішов на вибори заради участі.

"Мені здалося, що 197-й округ конкурентніший, бо там реально ведуть кампанію і міський голова Золотоноші Віталій Войцеховський, і екс-нардепи Владислав Голуб і Андрій Іллєнко, і Роман Сущенко, і Іван Степанець. Тобто там немає чіткого домінування одного або кількох кандидатів, як на 184-му окрузі, чи на виборах мера Харкова", - вважає аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко.