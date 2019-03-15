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Вибори президента: "Батьківщина" провела анкетування українців


Анкетування "Батьківщини" свідчить про підтримку Тимошенко 31,68% громадян

Партия "Батькивщина" кандидата в президенты Юлии Тимошенко провела анкетирование 2,5 млн граждан относительно выборов 2019. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Батькивщины".

Согласно подсчетам "Батькивщины", в первом туре ее лидера Тимошенко поддерживают 31,68% граждан, а во втором – она выиграет у Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

В результате анкетирования "Батькивщина" заявила следующие результаты: первое место – Юлия Тимошенко (31,68%), второе – Владимир Зеленский (20,96%), третье – Петр Порошенко (15,80%).

Во втором туре, по подсчетам политсилы, Тимошенко выиграет у Владимира Зеленского – 50,53% против 40,55% соответственно, а также у Петра Порошенко – 57,50% против 31,20%.

"Сегодняшние результаты, 31% у Юлии Тимошенко, – это фактически прогнозный опрос, который делает каждая соцкомпания. Единственная разница – это не тысячи, а реальные 2,5 млн граждан, которые были опрошены. Это уже не опрос, а реальное голосование", – сказал во время пресс-конференции в Киеве заместитель председателя фракции Сергей Соболев.

По его мнению, подтверждением цифр, которые были получены в результате анкетирования "Батькивщины", являются результаты 7 волн выборов в объединенных территориальных общинах.

"Когда вы сравните с данными ЦИК по так называемым 7 волнам выборов, в которых были задействованы свыше 4 млн избирателей, то вы увидите, что фактически эта цифра близка к той, которую обнародовала ЦИК. Партия "Батькивщина" и наши кандидаты получили более 30% мест в местных объединенных общинах", – отметил политик.

Соболев обратил внимание, что все соцопросы рейтинговых компаний до декабря свидетельствовали о том, что Юлия Тимошенко является лидером.

Однако с началом предвыборной кампании в опросах соцслужб появились признаки "грязных манипуляций", считает Соболев. Такая ситуация стимулировала "Батькивщину" провести свое анкетирование, обьяснил он.

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