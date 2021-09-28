Вибори мера Кривого Рога: Раді запропонували дату

"Сьогодні, разом із заступником голови комітету, головою підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліною Загоруйко, на виконання рішення комітету, ініціювали проєкт постанови про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови Криворізького району Дніпропетровської області, який зареєстровано за №6116", - відзначив ініціатор документа Андрій Клочко.

Згідно з постановою, ЦВК та Кабінету міністрів надано доручення щодо організації та фінансування позачергових виборів.

Зокрема, Клочко зареєстрував постанови щодо призначення позачергових виборів Зайцівського сільського голови Синельниківського району Дніпропетровської області та Часовоярського міського голови Бахмутського району Донецької області.