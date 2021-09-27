Вибори в Німеччині: яка партія здобула перемогу

Соціал-демократична партія Німеччини перемогла на виборах до Бундестагу, набравши 25,7% голосів. На другому місці - Християнсько-Демократичний союз - 18,9%.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат підрахунку голосів у всіх 299 округах.
"Зелені" отримали 14,8% голосів, "Вільна демократична партія" (FDP) - 11,5%,"Альтернатива для Німеччини" (AfD) - 10,3%.
За результатами екзит-полів німецькі телеканали давали різні прогнози. Згідно з опитуванням телеканалу ZDF на виборах перемагали соціал-демократи, тоді як канал ARD відзначав рівність голосів у СДПН і ХДС/ХСС.
Нагадаємо, в Німеччині пройшли вибори в Бундестаг, в яких вперше за 16 років не брала участі Ангела Меркель.