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Вибори в Німеччині: яка партія здобула перемогу

Автор: Анастасія Рокитна

Соціал-демократична партія Німеччини перемогла на виборах до Бундестагу, набравши 25,7% голосів. На другому місці - Християнсько-Демократичний союз - 18,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат підрахунку голосів у всіх 299 округах.

"Зелені" отримали 14,8% голосів, "Вільна демократична партія" (FDP) - 11,5%,"Альтернатива для Німеччини" (AfD) - 10,3%.

За результатами екзит-полів німецькі телеканали давали різні прогнози. Згідно з опитуванням телеканалу ZDF на виборах перемагали соціал-демократи, тоді як канал ARD відзначав рівність голосів у СДПН і ХДС/ХСС.

Нагадаємо, в Німеччині пройшли вибори в Бундестаг, в яких вперше за 16 років не брала участі Ангела Меркель.

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