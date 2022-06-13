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Вибори у Франції: партія Макрона перемагає з мізерною перевагою в першому турі

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Центристський блок президента Франції Еммануеля Макрона в першому турі парламентських виборів отримав мінімальну перевагу над лівими. Однак у другому турі альянс може здобути більш впевнену перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Альянс центристських партій Макрона "Разом" отримав у неділю 25,75% голосів виборців, згідно з остаточними підрахунками Міністерства внутрішніх справ, а блок Жан-Люка Меланшона nupes посів друге місце з 25,66%.

На третьому місці - "Національне об'єднання" Марін Ле Пен з 18,68%. Далі йдуть праві "Республіканці" - 11,29%. Права партія Еріка Земмура отримала 4,24%, а так звані "різні ліві" - 3,14%.

Хоча альянс Маркона має хороші можливості для отримання найбільшої кількості місць з великим відривом, основні інститути громадської думки заявили, що президент все ще може втратити контроль над парламентом у фінальному турі голосування.

Згідно з прогнозом соціологів Elabe, альянс Макрона отримає від 260 до 300 місць в парламенті, при цьому абсолютна більшість складе 289 місць, в той час як ліві отримають 170-220 місць, що значно більше, ніж в 2017 році. Соціологи Ipsos очікують, що "Разом " отримає від 255 до 295 місць.

В умовах нестримної інфляції, що підвищує вартість життя і знижує заробітну плату, Макрон щосили намагався розвинути успіх свого переобрання у квітні, а Меланшон представив його прихильником вільного ринку, який більше зацікавлений в захисті багатих, ніж бідних сімей.

Нагадаємо, 27 квітня Макрон набрав 58,55% голосів у другому турі президентських виборів. Його суперниця Марін Ле Пен - 41,45%.

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