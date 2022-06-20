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Вибори у Франції: партія Макрона перемогла, але втратила більшість у парламенті

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Париж, Понеділок 20 червня 2022 12:06
Вибори у Франції: партія Макрона перемогла, але втратила більшість у парламенті Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Франції відбувся другий тур парламентських виборів до парламенту. За підсумками голосування коаліція чинного президента Еммануеля Макрона "Ensemble!" (Разом!) позбулася більшості в Національних зборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ Франції.

Блок Макрона отримав 38,57% голосів виборців, посівши перше місце. Президентська коаліція має 245 мандатів. Для абсолютної більшості в Національних зборах партії не вистачило 44 мандатів.

Друге місце зайняв лівий блок "Новий народний екологічний і соціальний союз", очолюваний Жан-Люком Мелашоном. Головний конкурент Макрона отримав 31,6% голосів і 131 місце в нижній палаті французького парламенту.

Третє місце за кількістю депутатських мандатів зайняло "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Праві популісти вперше в історії отримали 89 депутатських мандатів, що дозволяє їм сформувати свою коаліцію.

Крім того, в парламенті буде 22 депутати від різних лівих сил, десять - від різних правих сил і десять депутатів-регіоналів.

Що це означає Для Макрона?

Французькі ЗМІ відзначають, що дані результати навряд чи можна вважати успішним для президента. Парламентські вибори у Франції проходять відразу після президентських і є свого роду підтвердження підтримки виборців свого глави держави.

Крім того, президентська коаліція вперше з 1958 року втратила абсолютну більшість у парламенті.

Нагадаємо, що підсумками першого туру виборів центристський блок Макрона отримав мінімальну перевагу над лівими.

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Парламентські вибори Еммануель Макрон Франція
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