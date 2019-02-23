Вибори - це шанс на реальні зміни в країні, - Тимошенко

Українці обиратимуть не президента, а майбутнє країни, заявила Тимошенко

31 марта украинцы будут выбирать не президента, они будут выбирать будущее Украины, и лишь смена старой системы даст людям реальный шанс на лучшую жизнь. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время митинга в Малине Житомирской области, сообщает пресс-служба «Батькивщины»,

«Война на наших границах, часть территории аннексирована или оккупирована. Но самое главное: через 4,5 года после Революции Достоинства – можем ли мы сказать, что все сделано и мы уже достигли цели, которую ставили перед собой украинцы, когда боролись за свою свободу?», - спросила она.

По словам политика, страна требует перемен. Пошаговый план, как вывести государство из эпохи руин в эпоху возрождения, прописан в Новом курсе, заявила Тимошенко.

Без изменения действующего президента в стране не будет будущего, убеждена Тимошенко. Ведь запланированное властями повышение тарифов (с мая на 15%, а в конце года – на 25%) будет и далее «разрушать» экономику. Через тарифы из карманов людей вытягивают последнее и они не в состоянии платить за продукты и услуги, которые производит украинская экономика, пояснила лидер «Батькивщины».

Она в очередной раз подчеркнула, стоимость газа должна быть снижена вдвое и он должен быть направлен на потребности людей и бюджетных учреждений, «как это было до прихода к власти Петра Порошенко».

«В 2014 году несмотря на то, что у нас достаточно нашего природного газа для людей и бюджетных учреждений, президент решил поменять порядок и больше не отдавать украинцам украинский газ. Это первый президент за все время независимости, который поднял на это руку!», - сказала Тимошенко.

Именно поэтому новый глава государства должен отменить постановления, которые повысили тарифы, изменить состав комиссии НКРЭКУ, которая назначается президентом и устанавливает цены на газ, и направить газ собственной добычи на нужды граждан, заявила Тимошенко.