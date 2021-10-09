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Вибори в Чехії: правляча партія поступилася лідерством, Бабіш визнав поразку

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чехії підрахували майже 100% голосів на виборах до нижньої палати парламенту. Рух "Акція незадоволених громадян "(ANO), який очолює прем'єр-міністр Андрій Бабіш, поступився коаліції "Разом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seznam Spravy.

За його інформацією, Центральне статистичне управління Чехії підрахувало 99,97% бюлетенів. Дані показали, що ANO набрало 27,13% голосів і займає друге місце.

Перше місце посіла партійна коаліція "Разом", до якої входять Громадянська демократична партія, "Християнсько-Демократичний союз - Чехословацька народна партія "та"традиція відповідальність процвітання 09". Альянс набирає 27,78%.

На третій позиції з 15,6% голосів - коаліція Чеської Піратської партії і рух "Старости і незалежні".

Подолати встановлений законом п'яти відсотковий бар'єр і провести своїх представників до парламенту змогла ще одна партія - "Свобода і пряма демократія" (9,56%).

Бабіш визнав поразку на виборах і привітав переможців. "Партійна коаліція "Разом" перемогла за кількістю голосів. Вітаю її з цим", - сказав він на пресконференції.

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