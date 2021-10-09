Вибори в Чехії: правляча партія поступилася лідерством, Бабіш визнав поразку

За його інформацією, Центральне статистичне управління Чехії підрахувало 99,97% бюлетенів. Дані показали, що ANO набрало 27,13% голосів і займає друге місце.

Перше місце посіла партійна коаліція "Разом", до якої входять Громадянська демократична партія, "Християнсько-Демократичний союз - Чехословацька народна партія "та"традиція відповідальність процвітання 09". Альянс набирає 27,78%.

На третій позиції з 15,6% голосів - коаліція Чеської Піратської партії і рух "Старости і незалежні".

Подолати встановлений законом п'яти відсотковий бар'єр і провести своїх представників до парламенту змогла ще одна партія - "Свобода і пряма демократія" (9,56%).

Бабіш визнав поразку на виборах і привітав переможців. "Партійна коаліція "Разом" перемогла за кількістю голосів. Вітаю її з цим", - сказав він на пресконференції.