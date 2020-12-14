Виборники штату Невада, де оскаржували вибори, підтримали Байдена

Виборники американського штату Невада віддали свої голоси демократу Джо Байдену. Перемогу Байдена у цьому штаті оскаржували представники Республіканської партії.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Так, колишній віце-президент США отримав 6 голосів виборників у Неваді. Загалом у нього станом на зараз 36 голосів. Крім Невади, його підтримали виборники Делаверу, Іллінойсу, Нью-Гемпшира та Вермонту.

Чинному президенту США вже віддали свої голоси виборники Теннессі, Південної Кароліни, Оклахоми, Міссісіпі, Айови, Індіани та Арканзасу. Загалом у Трампа зараз 56 голосів виборників.

Голосування виборників американських штатів продовжується. Для перемоги на виборах кандидату необхідна підтримка 270 виборників.

Нагадаємо, республіканці просили суд зупинити сертифікацію виборів у Неваді, де лідирував Байден. Однак суд відхилив клопотання та оголосив Байдена переможцем виборів у Неваді.

Як писало РБК-Україна, першими голоси Байдену віддали виборники американського штату Вермонт. У цьому штаті Байден отримав 3 голоси.