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На виборах у США достроково проголосували понад 85 млн осіб

Вашингтон, П'ятниця 30 жовтня 2020 21:40
На виборах у США достроково проголосували понад 85 млн осіб
Фото: вибори у США flickr.com/ingmar)
Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах на майбутніх виборах достроково проголосували понад 85 млн осіб. Загальні вибори в США відбудуться 3 листопада.

Відповідні підрахунки, опубліковані на порталі United States Elections Project, створений професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом.

У загальній складності в США достроково проголосували вже 85 721 762 людини. З них 30 518 913 людина проголосували особисто.

Штатом, що лідирують за кількістю виборців, достроково віддали свій голос на виборах, став Техас, де проголосували вже понад 9,03 млн американців. Слідом йдуть штати Каліфорнія (9 167 959) і Флорида (7 822 033).

Зазначимо, на виборах, які відбудуться в понеділок, 3 листопада, будуть обиратися президент і віце-президент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

Нагадаємо, кандидат в президенти Сполучених Штатів від демократів Джо Байден достроково проголосував на виборах. Він голосував в будівлі державної адміністрації Карвел у своєму рідному місті Вілмінгтон в штаті Делавер.

Крім того, 24 жовтня на загальних виборах достроково проголосував чинний президент США Дональд Трамп.

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