На виборах у США достроково проголосували понад 28 млн чоловік

У Сполучених Штатах на майбутніх виборах достроково проголосували понад 28 млн осіб. Загальні вибори в США відбудуться 3 листопада.

Відповідні підрахунки, опубліковані на порталі United States Elections Project, створений професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом.

У загальній складності в США достроково проголосували вже 28 626 265 осіб, у порівнянні з 21 867 207 за даними на 16 жовтня.

Штатом, що лідирують за кількістю виборців, достроково віддали свій голос на виборах, став Техас, де проголосували вже понад 4 млн американців. Слідом йдуть штати Каліфорнія (3 037 970), Північна Кароліна (1 526 973) і Флоріда (2 509 245).

Кількість достроково зробили свій вибір перевищує один мільйон осіб в штатах Джорджія, Вірджинія і Нью-Джерсі.

Нагадаємо, раніше комісія з президентських дебатів Сполучених Штатів вирішила скасувати другий раунд теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Захід було заплановано на 15 жовтня.

Крім того, для України більш прогнозованим варіантом буде перемога на виборах Джо Байдена, оскільки Дональд Трамп може асоціювати українська держава з негативом через історію з імпічментом.