Британська компанія розпочне випробування вакцини від COVID у вигляді пластиру

З 3 січня наступного року британська компанія Emergex розпочне клінічні випробування вакцини другого покоління проти COVID-19, простого у застосуванні пластиру для шкіри, який використовує Т-клітини для знищення інфікованих клітин. Такий спосіб може забезпечити триваліший імунітет, ніж нинішні вакцини.

Emergex отримаkf дозвіл від швейцарського регулюючого органу щодо ліків на проведення перших випробувань пластиру проти коронавірусу на людях у Швейцарії. У ньому візьмуть участь 26 осіб, які отримають високу та низьку дозу експериментальної вакцини. Проміжні результати очікуються в червні. Однак вакцина Emergex буде доступна не раніше 2025 року, що є звичайним терміном для розробки вакцини.

Вакцина у вигляді пластиру примушує Т-клітини швидко видаляти інфіковані клітини з організму після зараження, запобігаючи таким чином реплікації вірусу та захворюванню. У той час як антитіла, що виробляються нинішніми вакцинами проти COVID, прилипають до вірусу та зупиняють його зараження клітин, Т-клітини знаходять та знищують інфіковані клітини. Інші вакцини, такі як вакцини Pfizer/BioNTech і AstraZeneca/Оксфордського університету, також викликають Т-клітинну відповідь, але меншою мірою.