ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Британська компанія розпочне випробування вакцини від COVID у вигляді пластиру

Новость на русском →
Швейцарія, Понеділок 15 листопада 2021 11:20
Британська компанія розпочне випробування вакцини від COVID у вигляді пластиру Фото: у Швейцарії скоро почнуть випробовувати пластир від COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

З 3 січня наступного року британська компанія Emergex розпочне клінічні випробування вакцини другого покоління проти COVID-19, простого у застосуванні пластиру для шкіри, який використовує Т-клітини для знищення інфікованих клітин. Такий спосіб може забезпечити триваліший імунітет, ніж нинішні вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Emergex отримаkf дозвіл від швейцарського регулюючого органу щодо ліків на проведення перших випробувань пластиру проти коронавірусу на людях у Швейцарії. У ньому візьмуть участь 26 осіб, які отримають високу та низьку дозу експериментальної вакцини. Проміжні результати очікуються в червні. Однак вакцина Emergex буде доступна не раніше 2025 року, що є звичайним терміном для розробки вакцини.

Вакцина у вигляді пластиру примушує Т-клітини швидко видаляти інфіковані клітини з організму після зараження, запобігаючи таким чином реплікації вірусу та захворюванню. У той час як антитіла, що виробляються нинішніми вакцинами проти COVID, прилипають до вірусу та зупиняють його зараження клітин, Т-клітини знаходять та знищують інфіковані клітини. Інші вакцини, такі як вакцини Pfizer/BioNTech і AstraZeneca/Оксфордського університету, також викликають Т-клітинну відповідь, але меншою мірою.

Нагадаємо, Ізраїль схвалив вакцинацію дітей 5-11 років від COVID-19. Дози вакцини для цієї категорії привезуть до Ізраїлю найближчими днями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина
NEWS
Столтенберг пояснив, чому Україна ще не вступила в НАТО
Столтенберг пояснив, чому Україна ще не вступила в НАТО
DAILY
Новий електорат. Як команда Зеленського боротиметься за голоси молоді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий електорат. Як команда Зеленського боротиметься за голоси молоді