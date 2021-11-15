Британская компания начнет испытания вакцины от COVID в виде пластыря
С 3 января следующего британская компания Emergex начнет клинические испытания вакцины второго поколения против COVID-19, простого в применении пластыря для кожи, который использует Т-клетки для уничтожения инфицированных клеток. Такой способ может обеспечить более длительный иммунитет, чем нынешние вакцины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Emergex получилf разрешение от швейцарского регулирующего органа по лекарствам на проведение первых испытаний пластыря против коронавируса на людях в Швейцарии. В нем примут участие 26 человек, которые получат высокую и низкую дозу экспериментальной вакцины. Промежуточные результаты ожидаются в июне. Однако вакцина Emergex будет доступна не раньше 2025 года, что является обычным сроком для разработки вакцины.
Вакцина в виде пластыря заставляет Т-клетки быстро удалять инфицированные клетки из организма после заражения, предотвращая таким образом репликацию вируса и заболевание. В то время как антитела, вырабатываемые нынешними вакцинами против COVID, прилипают к вирусу и останавливают его заражение клеток, Т-клетки находят и уничтожают инфицированные клетки. Lругие вакцины, такие как вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca/Оксфордского университета, также вызывают Т-клеточный ответ, но в меньшей степени.
Напомним, Израиль одобрил вакцинацию детей 5-11 лет от COVID-19. Дозы вакцины для этой категории привезут в Израиль в ближайшие дни.