Британская компания начнет испытания вакцины от COVID в виде пластыря

С 3 января следующего британская компания Emergex начнет клинические испытания вакцины второго поколения против COVID-19, простого в применении пластыря для кожи, который использует Т-клетки для уничтожения инфицированных клеток. Такой способ может обеспечить более длительный иммунитет, чем нынешние вакцины.

Emergex получилf разрешение от швейцарского регулирующего органа по лекарствам на проведение первых испытаний пластыря против коронавируса на людях в Швейцарии. В нем примут участие 26 человек, которые получат высокую и низкую дозу экспериментальной вакцины. Промежуточные результаты ожидаются в июне. Однако вакцина Emergex будет доступна не раньше 2025 года, что является обычным сроком для разработки вакцины.