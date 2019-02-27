ВПС Індії збили пакистанський винищувач

Пілот встиг катапультуватися

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство Индии и после того, как ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии. Об этом сообщает агентство ANI.

Сообщается, что пилот успел катапультироваться. Как сообщается, пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир.

Напомним, что сегодня в воздушном пространстве Пакистана сбили два самолета Военно-воздушных сил Индии. МИД Пакистана заявил, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". Одного пилота самолета ВВС Индии взяли в плен.

РБК-Украина писало, что накануне в Кашмире террористы атаковали колонну Центральных резервных сил полиции, в результате чего погибли десятки индийских военных. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Джаиш-е-Мухаммад". Организация выступает за отделение Кашмира от Индии; признана террористической в Индии, Пакистане и ряде других стран.

После этого премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих.