Введення мита на імпорт дизпалива є шкідливим для економіки, - експерт

Фото: дизельне паливо (з відкритих джерел)

За його словами, ніяких підстав для проведення антисубсидарного розслідування немає

Запровадження мита на імпорт дизельного палива є шкідливим для економіки та споживачів і жодних підстав для проведення антисубсидарного розслідування немає.

Про це заявив заступник директора ТОВ "Консалтингова група А-95", експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

"Запровадження цього рішення є шкідливим для економіки України і для споживачів у першу чергу. Але, з іншого боку, ми констатуємо факт реального медійного впливу на членів комісії, на її голову, на міністра і т.д. Як це вирішиться, ми не знаємо. Дуже сподіваємося, що здоровий глузд переможе", - сказав Куюн.

Експерт наголосив, що рішення про відмову у запровадженні мита було практично ухвалене ще в березні поточного року, проте через тиск на членів Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Мінекономіки та на міністра, його ухвалення свідомо затягували.

"За нашою інформацією, більшість членів схиляються відмовити і в початку розслідування, по-перше, і тим більше у введенні попереджувальних мит чи якихось квот. Але знову-таки через якісь там маніпуляції з регламентом, знову-таки через тиск на членів комісії, на голову Міністерства економіки проголошення цього рішення було затягнуто. І, як ми бачимо, затягнуто з якою метою? Ще більше надавити, щоб як мінімум затримати, як максимум – переконати в чомусь протилежному", - пояснив Куюн.

За його словами, ніяких підстав для проведення антисубсидарного розслідування немає. "Половина фактажу, який викладений у заявці виробників, сумнівний, не можна перевірити, а половина – взагалі маніпулятивний", - сказав Куюн.

Нагадаємо, раніше президент Української зернової асоціації Микола Горбачов підкреслив, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін на нього і негативно відіб'ється на аграріях, які є ключовим його споживачем.

Раніше ПАТ "Укрнафта", АТ "Укртатнафта" і АТ "Укргазвидобування" звернулися зі спільною заявою до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства за фактом нібито антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизельного палива і скрапленого газу, і вимагають введення на них мит в розмірі 8,46%.

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Автор: РБК-Україна