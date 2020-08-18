Введення мита на імпорт дизпалива ослабить український ринок, - експерт

Фото: мито на російський вугілля складе 65% (РБК-Україна)

На думку експерта, уряду спочатку потрібно було сформувати стабілізаційні запаси і отримати гарантії від національних товаровиробників

Введення мита на імпорт дизельного пального в нинішніх умовах ослабить український ринок і зроблять його вразливим у випадку перебоїв з поставками.

Про це повідомив директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо ми будемо запроваджувати мита, то це означає, що ринок буде обмежуватися. А будь-який обмежений ринок дуже болісно реагує на будь-які зміни в обсягах і напрямах постачання. Тобто, якщо ринок закритий, то може відбутися будь-що на цьому ринку", - зазначив експерт.

Відповідно, на думку Рябцева, перед введенням будь-яких обмежень, уряду потрібно сформувати стабілізаційні запаси і отримати гарантії від національних товаровиробників, що вони будуть здатні внаслідок якихось форс-мажорних обставин задовольнити попит на внутрішньому ринку.

На цей час, за словами Рябцева, таких гарантій ніхто не забезпечив.

"Якщо перше і друге буде виконано, то я перший проголосую за будь-які обмеження, які, наприклад, будуть сприяти гарантуванню енергетичної безпеки України", - підсумував експерт.

Нагадаємо, на початку липня "Укртатнафта" звернулася до Міністерства енергетики з проханням ввести мита на імпорт дизельного палива в розмірі 8,46% з 1 серпня 2020 р.

Це прохання не було підтримане експертною радою при Міністерстві енергетики.

За оцінками "Нафтогазової асоціації України", введення мит призведе до зростання цін і збитків економіки на рівні 11 млрд гривень на рік. Також обмеження на імпорт може зруйнувати диверсифіковану систему поставок палива на український ринок і посилити монополізацію групи "Приват" як власника Кременчуцького НПЗ.

Це друга спроба ПАТ "Укртатнафта" обмежити імпорт нафтопродуктів з початку поточного року. Ще в січні компанія звернулася з відповідним проханням до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, але в червні її заяву було відхилено.

На думку директора "А-95" Сергія Куюна, введення мит і квот, яких домагаються українські НПЗ, може привести до руйнування диверсифікованої моделі поставок палива на ринок України.