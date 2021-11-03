Запровадження нових вимог до якості скрапленого газу відклали на рік

Кабінет міністрів переніс на один рік запровадження Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого (ГС) для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей. Новий регламент набере чинності 5 листопада 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 3 листопада, яке транслювалося на Youtube .

"Метою прийняття проекту постанови є забезпечення безперебійного постачання (введення в обіг та надання на ринок) скрапленого газу суб'єктами господарювання, що здійснюють імпорт та виробництво скрапленого газу", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Нагадаємо, в липні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого (ГС) для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Постанова встановлює єдині вимоги щодо показників якості ГС при їх виробництві та наданні на ринку у відповідності до вимог національних стандартів. Документом встановлюються вимоги до показників якості ГС для автомобільного транспорту, а також для комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Постановою також запроваджується необхідність проведення оцінки відповідності ГС, що вводиться в обіг або надається на ринку України, відповідно до процедури оцінки відповідності.