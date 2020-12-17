Введення електронної торгової системи відтерміновано: президент підписав закон

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В Україні відтермінували запуск торгової електронної системи для проведення концесії. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Документ передбачає відтермінування запуску торгової е-системи до 1 вересня 2021 року. Відтермінування було потрібно для забезпечення створення системи та належної підготовки до впровадження.

Як пояснили в Офісі президента, пандемія коронавірусу стала суттєвою перешкодою для впровадження цієї е-системи.

"Реалізація положень закону сприятиме належній розробці якісних і зрозумілих правил функціонування електронної торгової системи, належних алгоритмів захисту конфіденційної інформації, розміщеної в такій системі, а також стабільності роботи створеної інфраструктури", - додали в ОП.

Спочатку запуск повинен був відбутися 1 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, парламент підтримав відтермінування запуску електронної системи для проведення концесії на початку грудня. Законопроект у другому читанні підтримали 280 нардепів.

Як писало РБК-Україна, закон "Про концесію" набрав чинності 20 жовтня минулого року.