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Вулкани Марса все ще можуть бути активними, - вчені

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 07 травня 2021 14:38
Вулкани Марса все ще можуть бути активними, - вчені Фото: на Марсі можуть бути активні вулкани (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Свідчення недавньої вулканічної активності на Марсі показують, що виверження на планеті могли відбутися протягом останніх 50 тисяч років. Дослідники встановили, що вулкани на Марсі все ще можуть бути активними.

Про це йдеться на сайті Phys.org.

Як вважають дослідники, велика частина вулканізму на Червоній планеті сталася між 3 і 4 млрд років тому, а невеликі виверження в ізольованих місцях тривали, можливо, всього 3 млн років тому. Але до цих пір не було жодних доказів того, що Марс все ще може бути вулканічно активним.

Команда вчених знайшла свідчення вивержень в регіоні, який називається рівнина Елізій. І це свідчення "наймолодшої" вулканічної активності на Марсі.

Велика частина вулканізму в регіоні Елізіум Планіція і в інших місцях на Марсі складається з лави, що тече по поверхні, хоча є численні приклади вибухового вулканізму на Марсі. Однак це місце виглядає інакше.

Регіон з відкладеннями знаходиться всього в 1800 кілометрах від станції InSight, якій вдалося зареєструвати кілька марсоземлетрусів в цьому регіоні. Вчені вважають, що цілком ймовірно, що вулканічна активність на Марсі все ще збереглася. На їхню думку, на планеті можуть існувати глибокі резервуари магми.

Нагадаємо, у NASA підготували перший звіт про погоду в марсіанському кратері Езеро.

Зазначимо, американська компанія SpaceX представила екіпаж першої громадянської місії Inspiration4, яка до кінця 2021 року має вирушити на орбіту.

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