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Вулкан Ебеко на Курилах викинув попіл на висоту 2 км. Є ймовірність виверження

Автор: Анастасія Рокитна

Вулканологи зафіксували попільний викид висотою 2 км на вулкані Ебеко на острові Парамушир Великої Курильської гряди. Шлейф попелу розтягнувся в південному напрямку на 10 км від вулкана.

Про це повідомляє Камчатська група реагування на вулканічні виверження Інституту вулканології і сейсмології Далекосхідного відділення РАН, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Для вулкана встановили помаранчевий колірний код небезпеки для авіації. Це означає, що вулкан проявляє підвищену активність з високою ймовірністю виверження.

Ебеко розташований в північній частині острова Парамушир. Висота вулкана - 1 156 метрів. Вулкан активізувався в середині листопада 2016 року.

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