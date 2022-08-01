Вучич виступив зі зверненням до сербів щодо ситуації в Косово

"Опівночі очікуємо, що командувач KFOR поговорить з лідером партії "Сербський список" Гораном Ракичем та представниками сербів. Для нас вкрай важливо, щоб діалог продовжувався, і ми вирішили питання мирним шляхом", - наголосив голова держави.

Вучич також закликав міжнародних партнерів зробити все можливе, щоб зупинити конфлікт. Водночас за його словами, ні про яку здачу інтересів не йдеться, у результаті переможе Сербія.

Новий виток ескалації

Косово з 1 серпня 2022 року розпочинає видачу в'їзних-виїзних документів для всіх громадян Сербії, які в'їжджають на його територію. Вони видаватимуться на всіх пунктах пропуску і діятимуть протягом 90 днів. Як і документи, які сербська влада видає громадянам частково визнаної держави при в'їзді до Сербії.

Фактично влада Косова не визнаватиме сербських документів. За словами прем'єра Альбіна Курті, протягом останніх 11 років Белград так само поступає з косоварами.

Крім того, з 1 серпня розпочинається обов'язкова перереєстрація автомобілів з виданими Сербією номерами, які містять позначення міст Косово. Згідно зі статистикою, нові номери мають отримати 10 000 автомобілів зі знаками KM (Косовська Митровиця), PZ (Призрен), UR (Ферізай) тощо.

Термін переоформлення автомобілів триватиме до 30 вересня.